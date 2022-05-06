Более 10 человек пострадали при столкновении двух маршруток в Санкт-Петербурге

В Петербурге столкнулись две маршрутки. В результате аварии пострадали 11 человек, в том числе трое детей. Все они госпитализированы в разные больницы, сообщил городской комитет по здравоохранению.

Авария произошла в Московском районе. Обстоятельства и причины ДТП сейчас устанавливают. На месте работают сотрудники ГИБДД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

