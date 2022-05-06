Три крупных природных пожара локализовали в Омской области

Три крупных природных пожара локализованы в Омской области. Об этом сообщили в МЧС.

С 6 мая сотрудники ДПС будут нести службу на патрульных мотоциклах, заявили в ГИБДД Москвы.

Более 90 точек полевой кухни развернут в Подмосковье на 9 Мая в местах празднования Дня Победы.

