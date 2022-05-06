Газ взорвался в жилом доме в центре Мадрида

Взрыв газа произошел в жилом доме в центре Мадрида. По меньшей мере 17 человек получили травмы, сообщает городская служба экстренной помощи.

Причины происшествия на данный момент неизвестны. В настоящее время улицы, ведущие к месту ЧП, полностью перекрыты правоохранителями. На месте взрыва работают около 100 медиков, полицейских и пожарных. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.