Крупный пожар на рынке во Владикавказе локализован

На рынке во Владикавказе произошел крупный пожар. Там загорелись три вещевых ангара. С территории рынка эвакуировали больше 500 человек.

В настоящий момент пожар локализован, его площадь составила 4,5 тысячи квадратных метров. Пострадали два человека.

По информации Минздрава Северной Осетии, одному пострадавшему с ожогами помощь оказали на месте, второй с острой реакцией на стресс госпитализирован. Сейчас проливают конструкции, чтобы не было повторного возгорания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

