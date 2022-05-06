Мужчина спрыгнул на пути на станции метро "Выхино"

На станции "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии столичного метро был задержан 20-летний парень. Он перелез через ограждение платформы и спрыгнул на пути. Но был остановлен сотрудниками полиции.

Свой поступок молодой человек объяснил нежеланием платить за проезд. В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении. Теперь вместо 46 рублей молодому человеку предстоит заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

