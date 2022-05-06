Площадь природного пожара у горы Самохвал в Хакасии выросла до 225 га

Площадь природного пожара в дачном массиве на горе Самохвал в Абакане выросла с 10 тысяч квадратных метров до 225 гектаров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Хакасия.

В ведомстве также добавили, что число пострадавших в результате ЧП выросло до двух человек.