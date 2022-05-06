Полиция возбудила дело по факту ДТП с участием блогера Некоглая в Москве

В Москве возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием блогера Некоглая (Николай Лебедев), в результате которого погиб один человек.

Авария с участием трех машин произошла на пересечении Тверского путепровода с улицей Бутырский Вал в ночь на 6 мая. Водитель каршерингового автомобиля Kia проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Porsche, за рулем которого находился блогер Некоглай, после чего врезался в "Газель". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.