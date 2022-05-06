Спасатели эвакуировали 75 туристов, застрявших из-за подъема реки на Кубани

На Кубани пришлось эвакуировать туристическую группу с 60 детьми. Среди них – походники из Москвы, Санкт-Петербурга и Саратовской области. Они подали сигнал бедствия, рассказали в МЧС.

На пути группы в одной из рек поднялся уровень воды из-за дождей и таяния снега. В итоге 75 человек оказались заблокированы в горах. Сейчас их всех уже эвакуировали, пока в пункт временного размещения.

Медицинская помощь никому не понадобилась. Тем временем, прокуратура начала проверку. По некоторым данным, группа на маршруте не регистрировалась, что само по себе опасно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.