Прокуратура выясняет обстоятельства смертельной аварии у Белорусского вокзала

Прокуратура выясняет обстоятельства аварии у Белорусского вокзала, где погиб один человек и пострадали четверо.

Розничная торговля и операции с недвижимостью стали самыми популярными сферами у ИП в Москве. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Более 150 мелодий прислали на конкурс по единому аудиооформлению транспорта Москвы, заявил Дептранс.