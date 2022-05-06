Пожар произошел в одном из ангаров на рынке во Владикавказе

Владикавказ окутал густой черный дым. На местном рынке загорелся один из ангаров. Два человека пострадали, их осматривают медики.

Огонь быстро распространился, сейчас полыхают три постройки, пламя охватило 4 500 квадратных метров.

Пожар тушат более 50 сотрудников МЧС и 17 единиц техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.