ФСБ задержала группу неонацистов под Ростовом-на-Дону

Спецназ ФСБ задержал группу неонацистов под Ростовом-на-Дону. Они состояли в запрещенной группировке на территории России.

Задержанные, по данным следствия, нападали на людей и оскверняли памятники на территории Ростовской области. Все они состояли в проукраинских сообществах в соцсетях, в которых получали задания от своих кураторов.

Во время обыска у подозреваемых нашли пистолеты, оптические прицелы, кастеты, металлические дубинки и винтовку. Возбуждено уголовное дело.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.