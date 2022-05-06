Прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств смертельного ДТП в центре Москвы

Прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств смертельной аварии в центре Москвы.

В ночь на 6 мая на перекрестке в районе Белорусского вокзала автомобиль каршеринга проскочил на красный свет светофора и столкнулся с двумя машинами. За рулем одной из них находился блогер Николай Лебедев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.