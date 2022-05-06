В центре Парижа вооруженная банда совершила налет на ювелирный магазин Chanel

В центре Парижа на Вандомской площади произошло ограбление. Вооруженная банда совершила налет на ювелирный магазин Chanel. В это время вокруг было много людей, но все они предпочли не вмешиваться.

Судя по кадрам, преступники с большими сумками беспрепятственно вышли из магазина, сели на мотоциклы и скрылись. По некоторым данным, они похитили ювелирные изделия на несколько миллионов евро. Задержать банду пока не удалось.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.