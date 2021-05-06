Такси и Porsche столкнулись на западе Москвы, после чего одна из машин сбила пешехода. Машины столкнулись на пересечении Студенческой и Дунаевской улиц.

По предварительным данным, пострадали два человека. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.