Новости мира: белорусская таможня пресекла ввоз крупнейшей партии взрывчатки

Белорусская таможня пресекла ввоз крупнейшей в истории страны партии взрывчатки – почти 600 килограммов. В Бресте таможенники просканировали грузовик из Польши и заметили подозрительные затемнения в полу и стенке между кабиной и кузовом. Водитель фуры задержан.

В Париже тысячи человек провели демонстрацию в поддержку лидера партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Они выступили против лишения ее права участвовать в президентских выборах 2027 года. Сама Ле Пен назвала судебный процесс политическим.

В Китае завершают строительство самого высокого моста в мире. Конструкция имеет длину почти три тысячи метров, а высоту – 625 метров. По мосту пересечь ущелье можно будет всего за минуту.

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