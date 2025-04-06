МЧС отправит в Мьянму еще три самолета с гуманитарной помощью

В Мьянму направят еще три самолета МЧС с гуманитарным грузом. Ранее два борта Ил-76 уже доставили около 68 тонн помощи – продукты, палатки, генераторы и предметы первой необходимости. На месте продолжает работать мобильный госпиталь России.

Спасатели обследовали более 110 тысяч квадратных метров, проверили завалы 63 зданий и продолжают круглосуточно искать людей под обрушениями. За последние сутки медики приняли свыше 37 пострадавших, в том числе 14 детей.

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