Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 апреля, 14:15

Происшествия

МЧС отправит в Мьянму еще три самолета с гуманитарной помощью

МЧС отправит в Мьянму еще три самолета с гуманитарной помощью

Новости мира: в Японии разоблачили афериста, продававшие пустые холсты за миллионы

Новости регионов: Волгоград затопило после первого апрельского ливня

Пять машин столкнулись на трассе М4 в районе Домодедова

На МКАД из-за снегопада произошло несколько ДТП

В Мьянме погиб россиянин после разрушительного землетрясения

Торнадо и наводнения унесли жизни 12 человек в США

Восточную Сибирь накрыл ураган с порывами ветра до 30 м/с

Из-за снегопада на МКАД произошло несколько аварий

Эвакуация прошла в аквапарке "Мореон" в районе Ясенево

В Мьянму направят еще три самолета МЧС с гуманитарным грузом. Ранее два борта Ил-76 уже доставили около 68 тонн помощи – продукты, палатки, генераторы и предметы первой необходимости. На месте продолжает работать мобильный госпиталь России.

Спасатели обследовали более 110 тысяч квадратных метров, проверили завалы 63 зданий и продолжают круглосуточно искать людей под обрушениями. За последние сутки медики приняли свыше 37 пострадавших, в том числе 14 детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоКарина Ильина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика