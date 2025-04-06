Новости мира: в Японии разоблачили афериста, продававшие пустые холсты за миллионы

В Японии разоблачили 41-летнего мужчину, который выдавал пустые холсты за произведения искусства. Он уверял покупателей, что это "зеркала внутреннего мира", а разглядеть изображение могут только просветленные. Сотни коллекционеров и галерей приобрели холсты с поддельными сертификатами.

В Калифорнии вручили премию "Прорыв" – ее называют Оскаром в мире науки. Церемония прошла в Голливуде и собрала известных актеров, изобретателей и бизнесменов. Цель мероприятия – привлечь внимание к науке и вдохновить новое поколение на карьеру в этой сфере. Общий призовой фонд составил 15 миллионов долларов.

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