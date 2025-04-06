Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 апреля, 13:30

Происшествия

Новости мира: в Японии разоблачили афериста, продававшие пустые холсты за миллионы

Новости мира: в Японии разоблачили афериста, продававшие пустые холсты за миллионы

Новости регионов: Волгоград затопило после первого апрельского ливня

Пять машин столкнулись на трассе М4 в районе Домодедова

На МКАД из-за снегопада произошло несколько ДТП

В Мьянме погиб россиянин после разрушительного землетрясения

Торнадо и наводнения унесли жизни 12 человек в США

Восточную Сибирь накрыл ураган с порывами ветра до 30 м/с

Из-за снегопада на МКАД произошло несколько аварий

Эвакуация прошла в аквапарке "Мореон" в районе Ясенево

Тление обрешетки произошло на крыше Российской государственной библиотеки

В Японии разоблачили 41-летнего мужчину, который выдавал пустые холсты за произведения искусства. Он уверял покупателей, что это "зеркала внутреннего мира", а разглядеть изображение могут только просветленные. Сотни коллекционеров и галерей приобрели холсты с поддельными сертификатами.

В Калифорнии вручили премию "Прорыв" – ее называют Оскаром в мире науки. Церемония прошла в Голливуде и собрала известных актеров, изобретателей и бизнесменов. Цель мероприятия – привлечь внимание к науке и вдохновить новое поколение на карьеру в этой сфере. Общий призовой фонд составил 15 миллионов долларов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиянауказа рубежомвидеоИван ЕвдокимовЮлия Неклесова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика