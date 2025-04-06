В Мьянме погиб россиянин после разрушительного землетрясения

В Мьянме продолжают разбирать завалы после самого мощного за 80 лет землетрясения. Погибли почти 3,5 тысячи человек, еще около 5 тысяч получили травмы. Среди жертв есть гражданин России – по данным СМИ, он преподавал в местной школе.

По поручению президента России, на месте работают спасатели и врачи. Наиболее сильно пострадал город Мандалай. Подземные толчки ощущались и в соседних странах. Специалисты объясняют: Мьянма находится в зоне активного взаимодействия тектонических плит.

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