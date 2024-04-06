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06 апреля, 12:30

Происшествия

В Оренбургской области стали эвакуировать людей из-за наводнения после прорыва дамбы

В Оренбургской области стали эвакуировать людей из-за наводнения после прорыва дамбы

Часть дамбы разрушена в Орске

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Дамбу прорвало в Оренбургской области

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В Оренбургской области начали эвакуировать людей из-за наводнения после прорыва дамбы. По данным властей региона, разрушена часть конструкции. На одном из повреждений удалось устранить течение воды.

Дамбу в Орске прорвало из-за ошибок в обслуживании. Об этом рассказали в прокуратуре Оренбургской области. По данным ведомства, в содержании дамбы уже выявляли нарушения. Прокуратура требует возбудить уголовное дело о халатности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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