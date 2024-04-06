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06 апреля, 09:30

Происшествия

Новости мира: автокран проткнул мост во Флориде

Новости мира: автокран проткнул мост во Флориде

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В США произошла новая авария. Во Флориде мост через реку Нью-Ривер насквозь проткнула упавшая с небоскреба стрела автокрана. В момент падения по мосту проезжали машины, водители успели увернуться, однако крановщик от падения погиб. Причины произошедшего устанавливаются.

В Ватикане во время празднования католической Пасхи произошел инцидент с иконой. Древняя икона Иисуса Христа упала на землю перед Папой Римским. Понтифик, заметив это, никак не отреагировал, икону подняли служители Ватикана.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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