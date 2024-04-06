В Орске в зону подтопления могут попасть более 4 тыс домов

Дамба в Орске Оренбургской области повреждена в двух местах из-за сильного паводка, сообщил глава города Василий Козупица. Идет срочная эвакуация жителей.

По данным оперативных служб, возникла угроза подтопления более 4 тысяч частных домов – это почти 11 тысяч жителей. Два самолета МЧС доставили в город команды спасателей, а также лодки и спецтехнику. Идут работы по укреплению дамбы.

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