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06 апреля, 00:00

Происшествия

В Орске в зону подтопления могут попасть более 4 тыс домов

В Орске в зону подтопления могут попасть более 4 тыс домов

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Прорыв дамбы произошел в Орске

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Дамба в Орске Оренбургской области повреждена в двух местах из-за сильного паводка, сообщил глава города Василий Козупица. Идет срочная эвакуация жителей.

По данным оперативных служб, возникла угроза подтопления более 4 тысяч частных домов – это почти 11 тысяч жителей. Два самолета МЧС доставили в город команды спасателей, а также лодки и спецтехнику. Идут работы по укреплению дамбы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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