Новости часа: в ТиНАО привели в порядок стихийный мемориал жертвам теракта в "Крокусе"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ТиНАО привели в порядок стихийный мемориал жертвам теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщила администрация поселения Десеновское.

После капремонта открылся основной манеж циркового училища имени Румянцева. Об этом рассказали Минкультуры.

С 6 апреля по выходным перестанут ходить трамваи от метро "Дмитровская" до Соболевского проезда. Об изменениях маршрутов предупредил Дептранс.