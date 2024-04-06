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Новости

06 апреля, 00:00

Происшествия

Новости часа: в ТиНАО привели в порядок стихийный мемориал жертвам теракта в "Крокусе"

Новости часа: в ТиНАО привели в порядок стихийный мемориал жертвам теракта в "Крокусе"

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ТиНАО привели в порядок стихийный мемориал жертвам теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщила администрация поселения Десеновское.

После капремонта открылся основной манеж циркового училища имени Румянцева. Об этом рассказали Минкультуры.

С 6 апреля по выходным перестанут ходить трамваи от метро "Дмитровская" до Соболевского проезда. Об изменениях маршрутов предупредил Дептранс.

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