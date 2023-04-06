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Новости

06 апреля, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях четверга

Москвичам рассказали о главных новостях четверга

Четыре человека погибли после удара ВСУ по автомобильной базе в Донецке

Новости часа: Израиль обстреляли со стороны Ливана

"Газель" загорелась в подмосковном поселке Дрожжино

Десятки ракет выпустили с территории Ливана по северу Израиля

Более 30 человек погибли при серии торнадо в США

Украинские диверсанты попытались прорваться в Брянскую область

Новости часа: Песков назвал единственным путем продолжение СВО на Украине

Мужчина распылил перцовый баллон в лицо пенсионеру в метро

Российские военные пресекли попытку украинской ДРГ проникнуть в Брянскую область

Сезон горящей травы видимо открыт. Это видео прислали очевидцы. Возгорание произошло возле МКАД, на внешней стороне между Новорязанским шоссе и "Мегой". Судя по кадрам, горит обочина рядом с АЗС. Огонь охватил довольно большой участок.

Новорожденных в Москве теперь будут проверять на 36 наследственных заболеваний. В столице расширили программу неонатального скрининга. С момента ее запуска количество болезней, которые можно выявить с помощью анализов, увеличилось в 7 раз.

Армия Израиля заявила, что обстрел страны с территории Ливана вела группировка ХАМАС. Это был самый сильный ракетный удар за почти 20 лет. По данным израильских военных, было выпущено 34 ракеты. Система ПВО уничтожила только 25 снарядов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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