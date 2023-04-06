Москвичам рассказали о главных новостях четверга

Сезон горящей травы видимо открыт. Это видео прислали очевидцы. Возгорание произошло возле МКАД, на внешней стороне между Новорязанским шоссе и "Мегой". Судя по кадрам, горит обочина рядом с АЗС. Огонь охватил довольно большой участок.

Новорожденных в Москве теперь будут проверять на 36 наследственных заболеваний. В столице расширили программу неонатального скрининга. С момента ее запуска количество болезней, которые можно выявить с помощью анализов, увеличилось в 7 раз.

Армия Израиля заявила, что обстрел страны с территории Ливана вела группировка ХАМАС. Это был самый сильный ракетный удар за почти 20 лет. По данным израильских военных, было выпущено 34 ракеты. Система ПВО уничтожила только 25 снарядов.

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