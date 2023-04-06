Новости часа: 3 полицейских погибли в ходе контртеррористической операции в Ингушетии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Трое полицейских погибли, еще восемь ранены в ходе контртеррористической операции в Ингушетии. Об этом заявили СМИ.

Пик половодья в столичном регионе пройден, оно продлится еще две–три недели. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Процесс зачисления первоклассников в столичные школы упростили. Об этом рассказала вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова.