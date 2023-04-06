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Происшествия

Новости регионов: авиадебошира задержали после полета из Москвы в Магадан

Новости регионов: авиадебошира задержали после полета из Москвы в Магадан

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Мужчина устроил драку в самолете, летевшем из Москвы в Магадан. Пассажир ругался, разбил монитор на впереди стоящем кресле и пытался открыть дверь лайнера. Инцидент попал на видео. По прилете дебошира задержали сначала полицейские, но потом его передали медикам. Сообщается, что мужчина находится в психиатрической клинике на данный момент.

В Сочи конфликт, возникший между промоутерами в костюмах ангелов и прохожим, перерос в драку, которая попала видео. По словам молодых людей, на них напал мужчина. Жители Сочи обратили внимание, что часто промоутеры сами провоцируют конфликты, навязывая свои услуги и требуя деньги за фотографии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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