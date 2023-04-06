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Происшествия

ФСБ сообщила о перестрелке правоохранителей с террористами в Ингушетии

ФСБ сообщила о перестрелке правоохранителей с террористами в Ингушетии

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В Малгобекском районе Ингушетии возникла перестрелка правоохранителей с террористами. Преступники открыли огонь, когда их попытались задержать. Об этом сообщили в республиканском управлении ФСБ.

По меньшей мере троих боевиков блокировали в частном доме в одном из поселков. Есть версия, что данная преступная группа обстреляла пост ДПС на границе Северной Осетии и Ингушетии 27 марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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