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Происшествия

Российские следователи начали изучать место обстрела в городе Рубежное в ЛНР

Российские следователи начали изучать место обстрела в городе Рубежное в ЛНР

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Российские следователи начали работу на месте обстрела в городе Рубежное в Луганской Народной Республике. Там после удара реактивными снарядами погибли двое пожилых мужчин, ранена женщина. Также повреждены два многоквартирных жилых дома на Московском проспекте.

Есть версия, что две ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS были начинены запрещенными кассетами боеприпасов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоКристина КурумаИван Лозовой
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