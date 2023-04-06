Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Происшествия

В Брянской области задержан украинский пилот после крушения его самолета

В Брянской области задержан украинский пилот после крушения его самолета

ДТП с участием двух автомобилей произошло на Новорижском шоссе

"Рейд 112": автомобиль сгорел на улице Лечебной в Москве

Новости часа: Путин на встрече с Лукашенко указал на успехи стран в сфере безопасности

Пассажир рейса Москва – Магадан пытался выйти из летевшего самолета

Новости часа: Лавров заявил, что РФ и США находятся в горячей фазе войны

"Московский патруль": полиция изъяла более 29 кг мефедрона в Одинцове

"Московский патруль": в Москве ликвидировали подпольное производство масла

"Московский патруль": правоохранители пресекли работу нелегалов на стройке в Химках

"Московский патруль": суд арестовал пытавшегося украсть более 200 тыс рублей у пенсионерки

В Брянской области задержан украинский пилот после крушения его легкомоторного самолета. Местные жители сразу сообщили о происшествии, поэтому авиатора оперативно забрала полиция.

Со слов мужчины, он выполнял задание по разведке местности. Стало известно, что он начал помогать ВСУ и Погранслужбе Украины с 2014 года и вместе со вторым пилотом рассказывал об этом в социальных сетях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоКристина КурумаИван Лозовой
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика