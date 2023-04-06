Трое полицейских погибли в результате перестрелки с террористами в Ингушетии

В Ингушетии в результате перестрелки с террористами погибли трое полицейских, пострадали восемь. Об этом сообщили РИА Новости.

Боевики открыли огонь, когда их попытались задержать. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

По меньшей мере троих боевиков блокировали в частном доме в одном из поселков. Есть версия, что данная преступная группа обстреляла пост ДПС на границе Северной Осетии и Ингушетии 27 марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.