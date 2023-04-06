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Происшествия

В Брянской области задержан украинский пилот, который исследовал местность

В Брянской области задержан украинский пилот, который исследовал местность

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В Брянской области задержан украинский пилот после крушения его легкомоторного самолета. Местные жители сразу сообщили о происшествии, поэтому авиатора оперативно забрала полиция.

Со слов мужчины, он выполнял задание по разведке местности. Стало известно, что он начал помогать ВСУ и Погранслужбе Украины с 2014 года и вместе со вторым пилотом рассказывал об этом в социальных сетях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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