В Москве задержали 20-летнего подозреваемого в повреждении банкомата

В Москве задержан 20-летний мужчина, подозреваемый в повреждении банкомата на улице Снежной. Об этом сообщили в МВД.

Личность подозреваемого 2005 года рождения установили сотрудники уголовного розыска Восточного округа Москвы с использованием камер наружного наблюдения. Мужчину задержали при поддержке Росгвардии по месту его постоянного проживания на улице Енисейской и доставили в территориальное подразделение органов внутренних дел.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Собранные материалы будут рассмотрены на предмет дополнительной квалификации действий злоумышленника.

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