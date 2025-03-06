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06 марта, 16:15

Происшествия

Ребенок, на которого напали собаки в Сочи, пришел в сознание после искусственной комы

Ребенок, на которого напали собаки в Сочи, пришел в сознание после искусственной комы

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Ребенок, на которого напали собаки в Сочи, пришел в сознание после искусственной комы. Об этом сообщил отец мальчика.

Сейчас пострадавший находится в Российской детской клинической больнице в Москве, куда его транспортировали санавиацией. По словам врачей, ребенка ждет многоэтапный процесс лечения – сложные пластические операции.

Нападение произошло 26 февраля. Две домашние собаки сорвались с цепи в садовом товариществе и напали не 9-летнего ребенка. Он получил множественные раны лица. Животные находились без присмотра хозяина. Мужчине предъявили обвинения, он признал вину и пояснил, что некоторое время не кормил собак.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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