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06 марта, 14:15

Происшествия

Двое пострадавших в ДТП в Ступине находятся в тяжелом состоянии

Двое пострадавших в ДТП в Ступине находятся в тяжелом состоянии

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Двое пострадавших в ДТП на трассе М-4 в Ступине находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. Авария произошла утром. Водитель BMW не справился с управлением и врезался в ограждение. Вслед за этим в его автомобиль врезались еще две машины.

В результате происшествия один человек погиб, трое получили травмы, среди них – ребенок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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