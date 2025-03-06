Новости мира: южнокорейские военные случайно сбросили бомбы на жилые кварталы

В Южной Корее 15 человек пострадали после случайного сброса бомб на жилые кварталы. В результате происшествия были повреждены пять домов, склад и военный собор.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон выступил против перемирия на Украине. Эта тема стала основной в его обращении к нации. Лидер государства заявил, что мир не может быть построен любой ценой и Киев не должен капитулировать. Он также не исключил размещение европейских войск на Украине и отметил, что планирует поднять вопрос об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего Евросоюза.

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