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06 марта, 11:30

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ФСБ сорвала попытку украинской разведки получить данные школьников из Москвы

ФСБ сорвала попытку украинской разведки получить данные школьников из Москвы

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ФСБ сорвала попытку украинской разведки получить персональные данные школьников из Москвы и Подмосковья.

По данным ведомства, киевские спецслужбы получили доступ к ресурсам российских военно-патриотических организаций. Они изменили некоторые файлы и разослали детям фейковые письма. Так планировалось получить информацию о школьниках, чтобы затем использовать для вербовки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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