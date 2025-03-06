ФСБ сорвала попытку украинской разведки получить данные школьников из Москвы

ФСБ сорвала попытку украинской разведки получить персональные данные школьников из Москвы и Подмосковья.

По данным ведомства, киевские спецслужбы получили доступ к ресурсам российских военно-патриотических организаций. Они изменили некоторые файлы и разослали детям фейковые письма. Так планировалось получить информацию о школьниках, чтобы затем использовать для вербовки.

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