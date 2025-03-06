Новости мира: сильное наводнение произошло в нескольких районах Аргентины

Аргентину накрыло сильнейшее наводнение. Сразу несколько районов ушли под воду после долгих проливных дождей на востоке страны. В одном из них объявили эвакуацию. В городах затопило первые этажи зданий, а местное население вынуждено передвигаться на лодках. Течение сносит машины, тысячи домов остались без света. Спасатели борются с последствиями, но вода продолжает прибывать.

Тем временем в Калифорнии мотоциклист на полном ходу влетел в грузовик, но отделался легкими травмами. Водитель машины якобы ничего не заметил, продолжил движение, а потом высадил байкера на ближайшем съезде.

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