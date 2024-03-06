Ил-76 МЧС РФ вылетел за пострадавшими в результате аварии на ТЭЦ в Туве

Московские врачи помогут пострадавшим при аварии на ТЭЦ в Туве. За ними уже вылетел самолет Ил-76 МЧС РФ.

Как сообщают в ведомстве, борт оснащен современным оборудованием, аппаратами ИВЛ и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь прямо во время полета. Кроме того, в готовность приведены еще два самолета для доставки в Кызыл модульных котельных и тепловых пушек.

Ранее на ТЭЦ в Туве прогремел взрыв, вызвавший пожар. В результате ЧП 23 человека пострадали, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.

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