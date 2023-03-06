Число погибших во время землетрясений в Турции превысило 46 тысяч

Число погибших во время февральских землетрясений в Турции превысило 46 тысяч. Поисковые работы продолжаются. Это последние данные о жертвах, которые сегодня озвучил Реджеп Тайип Эрдоган. По данным турецкого президента, в стране разрушены или стали непригодны для жизни больше 230 тысяч зданий. Теперь властям предстоит построить тысячи жилых домов в пострадавших провинциях.

Подробнее – на телеканале Москва 24.