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Происшествия

Прокуратура проверит травмпункт на Урале, где мужчина полз до кабинета врача на коленях

Прокуратура проверит травмпункт на Урале, где мужчина полз до кабинета врача на коленях

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Прокуратура Свердловкой области начала проверку травмпункта, где мужчине отказались предоставить коляску. В местных СМИ появилась информация о том, что жителю Каменска-Уральского пришлось ползти на коленях до кабинета врача.

Супруге мужчины было не по силам его поднять, поэтому она обратилась за помощью к врачам медучреждения, но ей предложили занять очередь. Якобы после этих слов уралец с поврежденной ногой сам пополз до кабинета.

Как подчеркивают журналисты, мужчина был трезв. В больнице же утверждают, что коляска мужчине была предоставлена сразу по просьбе его родственников. Теперь в этом инциденте будет разбираться прокуратура.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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