Новости часа: на заводе в Видном, где произошел пожар, ранее выявлялись нарушения

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Многочисленные нарушения ранее выявили на заводе в Видном, где произошел пожар. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Организатор нападения в Брянской области пытался устроить взрыв на объекте ТЭК в Волгоградской области. Такие данные представили в ФСБ.

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Мурманска, пострадавших нет. Об этом сообщили в МЧС.