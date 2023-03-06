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Новости часа: на заводе в Видном, где произошел пожар, ранее выявлялись нарушения
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Многочисленные нарушения ранее выявили на заводе в Видном, где произошел пожар. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Организатор нападения в Брянской области пытался устроить взрыв на объекте ТЭК в Волгоградской области. Такие данные представили в ФСБ.
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Мурманска, пострадавших нет. Об этом сообщили в МЧС.