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Происшествия

Новости часа: на заводе в Видном, где произошел пожар, ранее выявлялись нарушения

Новости часа: на заводе в Видном, где произошел пожар, ранее выявлялись нарушения

Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Мурманска

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Многочисленные нарушения ранее выявили на заводе в Видном, где произошел пожар. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Организатор нападения в Брянской области пытался устроить взрыв на объекте ТЭК в Волгоградской области. Такие данные представили в ФСБ.

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Мурманска, пострадавших нет. Об этом сообщили в МЧС.

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