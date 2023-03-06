Новости мира: новое землетрясение произошло в турецком Хатае

Новое землетрясение произошло в Хатае. Подземные толчки магнитудой 4,8 ощущались поздно вечером 5 марта, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 19 километрах к северу от города Искендерун. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.



В хатайской деревне землетрясением уничтожена оливковая роща. Там разлом разделил дерево на части – его половины разошлись друг от друга на 8 метров. Кадры с деревом уже появились по соцсетям.



На северо-западе Перу рейсовый автобус столкнулся с мототакси, после чего в автобусе произошло возгорание. По данным местных СМИ, четверо погибших – несовершеннолетние, семь человек госпитализированы. Полиция ведет расследование. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.