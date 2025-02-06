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Новости

06 февраля, 23:55

Происшествия

Новости регионов: цех лесопромышленного комплекса загорелся в Иркутской области

Новости регионов: цех лесопромышленного комплекса загорелся в Иркутской области

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Новости регионов: подводный аппарат применили для осмотра танкеров в Черном море

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 февраля

Крупный пожар произошел в Усть-Илимске Иркутской области. Там загорелся цех лесопромышленного комплекса. Огонь охватил 2 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

К осмотру затонувших в Черном море танкеров привлекли телеуправляемый подводный аппарат "Херсонес". Устройство произвело несколько погружений на глубину до 22 метров. Как сообщили специалисты, на дне возле танкеров следов мазута не обнаружено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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