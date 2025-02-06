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Новости

06 февраля, 21:30

Происшествия

Новости регионов: подводный аппарат применили для осмотра танкеров в Черном море

Новости регионов: подводный аппарат применили для осмотра танкеров в Черном море

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 февраля

Спасший девочку в Подмосковье мужчина и ее мама рассказали о произошедшем

Полиция раскрыла детали задержания мужчины, повредившего более 10 машин в Митине

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Спасший младенца на дороге в Подмосковье Бахтиер Исмоилов отказался от вознаграждения

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Для осмотра затонувших в Черном море танкеров применили подводный аппарат. Устройство разработали в Севастопольском государственном университете. Оно оборудовано системой 3D-технического зрения и предназначено для работы в прибрежных акваториях.

В Пскове загорелся автосервис. Общая площадь пожара составила 800 квадратных метров, сообщили в МЧС. Информации о пострадавших не поступало.

Суд Самары на 2 месяца арестовал внучку бывшего мэра города Виктора Тархова и его жены. По версии следствия, Екатерина Бельская убила их около месяца назад, а части тел постепенно выносила и увозила на такси. Фрагменты тел обнаружили в квартире семьи. Подозреваемая отрицает свою вину и отказывается сотрудничать со следствием.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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