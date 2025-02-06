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Новости

06 февраля, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 февраля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 февраля

Спасший девочку в Подмосковье мужчина и ее мама рассказали о произошедшем

Полиция раскрыла детали задержания мужчины, повредившего более 10 машин в Митине

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье

Легкомоторный самолет упал в Подмосковье

Спасший младенца на дороге в Подмосковье Бахтиер Исмоилов отказался от вознаграждения

В Москве могут завести дело на мужчину, который разбил стеклянную дверь в метро

В МЧС подтвердили падение самолета и гибель двух человек в Подмосковье

Спасший 11-месячного младенца Бахтиер Исмоилов рассказал, как нашел ребенка на шоссе

В полиции рассказали о вандале, повредившем машины в Митине

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 6 февраля.

Следственный комитет возбудил дело после того, как в Подмосковье на обочине обнаружили 11-месячную девочку. Ребенка, который выполз на проезжую часть, спас Бахтиер Исмоилов. Девочка уже дома, семья сейчас приходит в себя.

Батареи в квартирах москвичей станут горячее. Заммэра Петр Бирюков заявил, что температуру в системе отопления скорректировали из-за похолодания в прогнозе. Начиная с субботы и до 20 февраля по ночам в городе обещают до минус 10 градусов.

В Москву пришел обширный сибирский антициклон. Днем термометры показывали около нуля. Атмосферное давление в столице продолжает расти, оно уже почти на 20 единиц выше нормы.

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