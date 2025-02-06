Новости регионов: в Краснодарском крае собрали почти 180 тысяч тонн загрязненного песка

В Краснодарском крае продолжается очистка побережья после разлива мазута. Специалисты собрали почти 180 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. В Крыму очистили более 200 километров береговой линии.

В Красноярске произошел пожар в многоэтажном доме. 30 жильцов эвакуировались самостоятельно, еще 16 вывели спасатели. Пламя потушили, причины возгорания выясняются.

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