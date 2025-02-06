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Новости

Новости

06 февраля, 14:30

Происшествия

Новости регионов: в Краснодарском крае собрали почти 180 тысяч тонн загрязненного песка

Новости регионов: в Краснодарском крае собрали почти 180 тысяч тонн загрязненного песка

Полиция задержала вандала, повредившего более 10 автомобилей в Митине

СК возбудил дело после обнаружения младенца на дороге в Подмосковье

Суд Самары на 2 месяца арестовал внучку убитых экс-мэра Виктора Тархова и его жены

Вандала, разбившего стекла 11 машин в Митине, засняли камеры видеонаблюдения

Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения ребенка на Старо-Рязанском шоссе

Неизвестный разбил стекла 11 автомобилей в Митине

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На станции метро "Улица Дмитриевского" пассажиры устроили драку

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В Краснодарском крае продолжается очистка побережья после разлива мазута. Специалисты собрали почти 180 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. В Крыму очистили более 200 километров береговой линии.

В Красноярске произошел пожар в многоэтажном доме. 30 жильцов эвакуировались самостоятельно, еще 16 вывели спасатели. Пламя потушили, причины возгорания выясняются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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