06 февраля, 14:30Происшествия
Новости регионов: в Краснодарском крае собрали почти 180 тысяч тонн загрязненного песка
В Краснодарском крае продолжается очистка побережья после разлива мазута. Специалисты собрали почти 180 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. В Крыму очистили более 200 километров береговой линии.
В Красноярске произошел пожар в многоэтажном доме. 30 жильцов эвакуировались самостоятельно, еще 16 вывели спасатели. Пламя потушили, причины возгорания выясняются.
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