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06 февраля, 14:15

Происшествия

СК возбудил дело после обнаружения младенца на дороге в Подмосковье

СК возбудил дело после обнаружения младенца на дороге в Подмосковье

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Следственный комитет начал разбирательство по факту происшествия с 11-месячной девочкой, которая выползла на дорогу в Подмосковье. Ребенка вовремя заметил водитель, успел затормозить и забрал в машину с признаками обморожения.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, возбуждено уголовное дело по статьям об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Следователи проверяют условия жизни ребенка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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