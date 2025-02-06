Следствие потребовало ареста обвиняемых в похищении на западе Москвы

Столичный СК сообщил о ходатайстве в суд об аресте мужчин, обвиняемых в похищении человека. Инцидент произошел несколько дней назад на Кастанаевской улице.

Сначала произошла словесная перепалка, затем очевидцы услышали выстрелы. Одного из участников конфликта насильно посадили в машину, увезли и заперли, требуя извинений. После освобождения пострадавший обратился к врачам.

Полиция задержала подозреваемых в одном из хостелов в поселке Пушкино. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.