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Новости

06 февраля, 23:45

В мире

Новости мира: более 10 человек погибли при взрыве на подпольном заводе в Индии

Новости мира: более 10 человек погибли при взрыве на подпольном заводе в Индии

Женщина погибла в результате перестрелки около здания суда в Стамбуле

Взрыв на подпольном пиротехническом заводе произошел в Индии

Новости мира: более 10 человек погибли из-за взрыва на пиротехническом заводе в Индии

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Более 10 человек погибли и около 60 ранены в результате взрыва на подпольном пиротехническом заводе в Индии. Разрушены как минимум 60 квартир, расположенных поблизости от места взрыва, сообщили местные власти. Пострадавших доставили в больницу, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Свыше 30 человек задержаны после попытки теракта у здания суда в Стамбуле. По данным турецких властей, во вторник, 6 февраля, на контрольно-пропускной пункт суда напали мужчина и женщина, полицейские ликвидировали их, однако после выстрелов началась паника. В результате стрельбы погибла женщина, еще пять человек, в том числе трое полицейских, получили ранения.

Принц Уильям возьмет на себя часть обязанностей Карла III в связи с его болезнью. Врачи обнаружили у короля Великобритании рак и рекомендовали монарху воздержаться от исполнения публичных обязанностей. Карл III продолжит заниматься государственными делами и работать с бумагами.

Подробнее об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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