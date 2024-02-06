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06 февраля, 17:30

Происшествия

Женщина погибла в результате перестрелки около здания суда в Стамбуле

Женщина погибла в результате перестрелки около здания суда в Стамбуле

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Женщина погибла в результате стрельбы около здания суда в Стамбуле. Еще пять человек, в том числе трое полицейских, получили ранения. По данным местных властей, на контрольно-пропускной пункт суда напали мужчина и женщина. Полиция смогла задержать еще одного участника нападения, его ранили, а двух других ликвидировали.

Кроме того, врачи короля Великобритании Карла III смогли обнаружить у него рак на ранней стадии. Об этом заявил премьер-министр страны Риши Сунак. Монарх уже начал курс лечения. На это время врачи рекомендовали ему воздержаться от исполнения публичных обязанностей.

Тем временем Индия отправила в Россию первую партию бананов. Как сообщает Россельхознадзор, следующая поставка будет до конца февраля. Планируется, что дальше объемы экспорта индийских бананов на российский рынок будут наращивать. Индийская сторона также заинтересована в расширении ассортимента поставляемых фруктов.

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