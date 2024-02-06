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06 февраля, 14:15

Происшествия

СК назвал предварительную причину пожара в центре Москвы

СК назвал предварительную причину пожара в центре Москвы

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Пожар в здании на Никольской улице мог произойти во время сварочных работ. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Москве.

Спасателям удалось ликвидировать возгорание в находящемся на реконструкции офисном центре. Особняк XII века расположен возле Красной площади.

Пожар случился на втором этаже четырехэтажного здания, огонь в общей сложности охватил 150 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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